UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна виставляє жорсткі рахунки вбивцям, - Подоляк про "вибухову ніч" в Ірані

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Ірані вночі пролунали потужні вибухи на низці стратегічних підприємств. Війна виставляє жорсткі рахунки для вбивць та їх співучасникам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам", - пише Подоляк.

Радник голови Офісу президента нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вдалась до нескінченної мобілізації, встановлення ПРО в Москві, риття окопів й підготовки бомбосховищ.

Тим часом після допомоги Кремлю Іран зіткнувся з "вибуховою нічкою".

"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - пише Подоляк.

Фото: торішня публікація Подоляка (mobile.twitter.com/Podolyak_M)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці нічних вибухів, які стались вночі в Ірані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранОфіс президента