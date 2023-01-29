Війна виставляє жорсткі рахунки вбивцям, - Подоляк про "вибухову ніч" в Ірані

В Ірані вночі пролунали потужні вибухи на низці стратегічних підприємств. Війна виставляє жорсткі рахунки для вбивць та їх співучасникам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам", - пише Подоляк.
Радник голови Офісу президента нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вдалась до нескінченної мобілізації, встановлення ПРО в Москві, риття окопів й підготовки бомбосховищ.
Тим часом після допомоги Кремлю Іран зіткнувся з "вибуховою нічкою".
"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - пише Подоляк.
Фото: торішня публікація Подоляка (mobile.twitter.com/Podolyak_M)
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці нічних вибухів, які стались вночі в Ірані.
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