Війна виставляє жорсткі рахунки вбивцям, - Подоляк про "вибухову ніч" в Ірані

В Ірані вночі пролунали потужні вибухи на низці стратегічних підприємств. Війна виставляє жорсткі рахунки для вбивць та їх співучасникам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам", - пише Подоляк.

Радник голови Офісу президента нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вдалась до нескінченної мобілізації, встановлення ПРО в Москві, риття окопів й підготовки бомбосховищ.

Тим часом після допомоги Кремлю Іран зіткнувся з "вибуховою нічкою".

"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - пише Подоляк.

Фото: торішня публікація Подоляка (mobile.twitter.com/Podolyak_M)