ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війна виставляє жорсткі рахунки вбивцям, - Подоляк про "вибухову ніч" в Ірані

Новость на русском →
Неділя 29 січня 2023 13:16
Війна виставляє жорсткі рахунки вбивцям, - Подоляк про "вибухову ніч" в Ірані Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Ірані вночі пролунали потужні вибухи на низці стратегічних підприємств. Війна виставляє жорсткі рахунки для вбивць та їх співучасникам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам", - пише Подоляк.

Радник голови Офісу президента нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вдалась до нескінченної мобілізації, встановлення ПРО в Москві, риття окопів й підготовки бомбосховищ.

Тим часом після допомоги Кремлю Іран зіткнувся з "вибуховою нічкою".

"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - пише Подоляк.

Війна виставляє жорсткі рахунки вбивцям, - Подоляк про &quot;вибухову ніч&quot; в Ірані

Фото: торішня публікація Подоляка (mobile.twitter.com/Podolyak_M)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці нічних вибухів, які стались вночі в Ірані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Офіс президента
NEWS
Відключення світла в Україні сьогодні: які графіки діють у регіонах (список)
Відключення світла в Україні сьогодні: які графіки діють у регіонах (список)
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор