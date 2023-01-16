Війна в Україні стала випробувальним полігоном для новітньої зброї на полі бою, - CNN

Проведення Україною контрнаступальних операцій стало завдяки інноваціям на полі бою. ЗСУ використовують програмне забезпечення вітчизняного виробництва, яке дозволяє за допомогою звичайного планшета чи навіть смартфона наводити артилерію.

Видання зазначає, що у США оцінили такий підхід та заявили про його ефективність на полі бою. Американські офіцери повідомили CNN, що Україна - це "абсолютна збройова лабораторія у всіх сенсах". Розробники HIMARS отримали дані про те, як часто потрібне техобслуговування установки в умовах такого інтенсивного використання.

Під час використання артилерійських установок М777 з'ясувалося, що в ході інтенсивної стрілянини за короткий проміжок часу у стовбурі стираються нарізи, що робить її менш точною. Один з офіцерів США повідомив, що такі гаубиці у майбутньому можуть не використовувати, оскільки ці системи складніше швидко переміщати, щоб уникнути вогню у відповідь.

Видання зазначило, що ЗСУ внесли певні тактичні нововведення. Командування пристосувало свої операції до використання груп піхоти з Javelin проти колон техніки РФ під Києвом.

Крім цього, українці внесли тактичні нововведення, коли командування пристосувало свої операції до використання груп піхоти з Javelin проти російських колон техніки під час спроби захоплення Києва.