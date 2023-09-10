Війна близька для всіх у світі: Зеленський відреагував на вбивство волонтерів-іноземців

Президент Володимир Зеленський відреагував на вбивство волонтерів-іноземців у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК", - заявив він.
Президент додав, що зараз відомо, що в результаті обстрілу загинув канадець Ентоні Ігнат й, імовірно, іспанка Емма Ігуаль.
Крім того, ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога.
"Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло", - заявив Зеленський.
Російський обстріл волонтерів
10 вересня іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру у Донецькій області.
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