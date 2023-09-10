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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна близька для всіх у світі: Зеленський відреагував на вбивство волонтерів-іноземців

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський відреагував на вбивство волонтерів-іноземців у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК", - заявив він. 

Президент додав, що зараз відомо, що в результаті обстрілу загинув канадець Ентоні Ігнат й, імовірно, іспанка Емма Ігуаль.

Крім того, ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога.

"Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло", - заявив Зеленський. 

Російський обстріл волонтерів

10 вересня іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру у Донецькій області.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України