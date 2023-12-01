Виїхав на "зустрічку". У центрі Києва п'яний водій влаштував ДТП із двома загиблими

У Печерському районі Києва ввечері в п'ятницю, 1 грудня, п'яний водій "Тойоти" виїхав на зустрічну смугу і врізався у легковик "Рено". Внаслідок аварії загинули двоє громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції України у Києві.
Правоохоронці уточнили, що смертельна дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці Староноводницькій.
Було встановлено, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся з машиною марки "Рено".
"Водій та пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події", - розповіли в поліції.
Також у НПУ повідомляли, що винуватцем аварії став громадянин іншої держави, 1979 року народження, який був за кермом "Тойоти". Чоловік, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Дані про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 КК (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).
Тепер винуватцеві смертельної ДТП загрожує покарання до 10 років ув'язнення.
Місце події у центрі Києва на Печерську (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Нагадаємо, в середині листопада в Києві затримали 20-річну дівчину, яка на Audi влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок чого загинули двоє людей. Суд відправив винуватицю аварії в СІЗО без можливості внесення застави. Тоді також було встановлено, що ще в червні її позбавили права керування авто за їзду у стані алкогольного сп'яніння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.