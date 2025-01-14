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Витягли з музею: Lamborghini продав унікальний концепт-кар за 117 млн доларів

Фото: Lamborghini продав унікальний концепт-кар за 117 млн доларів (media.lamborghini.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Lamborghini продала єдиний випущений суперкар Egoista за 117 млн доларів. Італійські інженери збудували ексклюзивну модель у 2013 році для заводської колекції концептів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

Машину ніколи не планували запускати у серійне виробництво, а також виставляти на продаж. Через десятиліття виробник не зміг встояти перед запропонованою ціною приватного колекціонера.

Lamborghini Egoista, розроблений тодішнім дизайнером компанії Вальтером да Сільвою, став наземним втіленням реактивного винищувача. Ексклюзивний суперкар, побудований на базі суперкара Gallardo, отримав складну передню частину кузова та одномісний кокпіт, розташований під скляним ліхтарем, через який здійснюється доступ до салону.

За аналогією з військовими реактивними літаками кузов автомобіля обладнали активними аеродинамічними елементами та антирадарним покриттям. У рух Egoista приводиться 5,2-літровий V10 потужністю 600 кінських сил. З 2013 року суперкар зберігався у заводському музеї Lamborghini.

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