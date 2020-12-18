Вице-президент США публично вакцинировался от COVID-19

В пятницу, 18 декабря, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сделал прививку от коронавируса. Вакцинировался он публично, перед камерами в прямом эфире.

Об этом сообщает издание ABC.

Вместе с Пенсом вакцинировались также его жена Карен и генеральный хирург США Джером Адамс. Все трое получили вакцину компаний Pfizer / BioNTech.

Напомним, накануне сообщалось, что Пенс вакцинируется от коронавируса.

Ранее издание Bloomberg писало, что Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут это необходимым.

Добавим, что 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.