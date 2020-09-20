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Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

Автор: Максим Зайченко

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев умер от коронавирусной болезни. Ему должно было исполниться 57 лет.

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Об этом сообщается на официальном сайте правительства Бухарской области Узбекистана.

Согласно сообщениям местных СМИ, у Барноева диагностировали коронавирус в конце июля. Он начал проходить лечение в частной клинике Akfa Medline. Вице-премьер якобы скончался во время лечения в Германии.

Барноев с декабря 2016 года по февраль 2020 года был главой Бухарской области. С февраля он занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. С июля его также назначили председателем Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

В Узбекистане за время пандемии подтвердили 51235 случаев коронавируса. Умерли от недуга 429 человек. В стране проживают почти 33 миллиона человек.

Также сообщалось, что в мае посольство Украины в Узбекистане частично возобновило прием граждан.

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