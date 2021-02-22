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Витренко рассказал, как предотвратить импорт электроэнергии из РФ в следующем году

Автор: Инна Собора

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал пути предотвращению импорта электроэнергии из Российской Федерации. Среди них - своевременный ремонт и соответствующие законодательные решения.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию, как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", - сказал в.а. министра энергетики.

Также он считает, что нужны системные законодательные решения. В частности, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Кроме того, Витренко подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе.

"К сожалению это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", - сказал он.

В начале февраля сообщалось, что Украина ежесуточно платит России по 1 млн долларов за поставки электрической энергии. В целом же, объем импорта российской электроэнергии превысил 300 млн кВт часов.

РБК-Украина писало, что в Совете зарегистрировали проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года.

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Новости Украины Юрий Витренко
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