Витренко рассказал, как предотвратить импорт электроэнергии из РФ в следующем году

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию, как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", - сказал в.а. министра энергетики.

Также он считает, что нужны системные законодательные решения. В частности, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Кроме того, Витренко подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе.

"К сожалению это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", - сказал он.