Витік з китайської лабораторії: Білий дім змінив офіційну версію про походження COVID-19

Зазначається, що у питанні походження посадові особи охорони здоров'я та ЗМІ неодноразово використовували публікацію "Близьке походження SARS-CoV-2" з метою "дискредитувати теорію витоку з лабораторії" в місті Ухань (Китай). І що висувався начебто інспірований доктором Фаучі "переважний наратив про те, що COVID-19 виник природним шляхом".

Між тим в Білому домі стверджують, що даний вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

"Дані показують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить попереднім пандеміям, коли було кілька побічних ефектів", - зазначається у висновках, оприлюднених на американському порталі COVID.gov.

Також у Білому домі звертають увагу, що Ухань є місцем розташування "провідної в Китаї дослідницької лабораторії SARS, яка має історію проведення досліджень посилення функцій (зміни генів і перезарядження організму) за неадекватних рівнів біобезпеки".

Крім того, вказує американська сторона, китайські дослідники з Уханьського інституту вірусології (WIV) захворіли на COVID-подібні симптоми восени 2019 року, тобто "за кілька місяців" до того, як світом почала поширюватися ця хвороба.

"Майже за всіма науковими мірками, якби були докази природного походження, вони вже були б відкриті. Але це не так", - вказується на ресурсі.

У Білому домі розповіли, що найвірогіднішим джерелом COVID-19 "є інцидент, пов’язаний з лабораторією, пов'язаний із дослідженням підвищення функції".

"Нинішні державні механізми контролю за цим небезпечним дослідженням посилення функцій є неповними, дуже заплутаними та не мають глобального застосування", - вказується у заяві офіційного Вашингтона.

Нові питання щодо причин появи COVID-19

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) змінило свою думку щодо причин спалахну коронавірусу COVID-19. Як передали західні ЗМІ, американська розвідка тепер схиляється до витоку коронавірусу з китайської лабораторії в Ухані.

Разом з тим МЗС Китаю спростувало твердження ЦРУ про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Цю версію Пекін назвав "вкрай малоймовірною".

У лютому The Wall Street Journal писало про те, що Міністерство енергетики США вважає, що причиною початку пандемії COVID-19 став випадковий витік в одній з китайських лабораторій.

Нагадаємо також, наприкінці грудня минулого року ВООЗ закликала Китай відкрити дані щодо COVID-19, щоб встановити походження вірусу. В організації вважають, що це є як моральним, так і науковим обов’язком Китаю.