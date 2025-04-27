В Миколаєві чоловік влаштував стрілянину біля магазину: його спіймали завдяки одній деталі

У Миколаєві на проспекті Героїв України чоловік під час конфлікту вистрілив у іншого після зауваження щодо своєї поведінки.

Постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували.

Інцидент стався сьогодні вранці, 27 квітня.

Як повідомили у поліції, у магазині між чоловіками виникла суперечка через стан алкогольного сп’яніння одного з них.

Після словесної перепалки нетверезий фігурант уже на вулиці дістав пістолет і вистрілив чоловіку у груди, після чого втік.

Фото: поліція Миколаєвської області

Потерпілого, 26-річного чоловіка, забрала швидка допомога. Його стан медики оцінюють як тяжкий.

"Сьогодні завдяки камерам відеоспостереження системи "Безпечне місто" правоохоронці оперативно встановили та затримали чоловіка", - повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Олег Сєнкевич.

За повідомленням поліції, нападником виявився 38-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Що загрожує

Йому інкримінують замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Зброю, попередньо травматичної дії, вилучили та направили на експертизу. Поліція також встановлює, яким шляхом пістолет потрапив до рук нападника.

Досудове розслідування триває.