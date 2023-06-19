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Вистрелив у голову. На фронті окупанти все частіше чинять самогубства (перехоплення)

Фото: на фронті окупанти все частіше чинять самогубства (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові бояться контрнаступу Збройних Сил України, тому на фронті все почастішали випадки самогубств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За його словами, один з окупантів хотів застрелитись з автомата. Він приставив його до підборіддя, але куля вийшла через ніс і росіянин не загинув.

Окрім цього росіянин скаржиться на погіршення ситуації на фронті. Він говорить, що його позиція знаходиться під постійним обстрілом, а його командир загинув.

"Йому осколок у шию потрапив, порізало її з права наліво і все, помер відразу", - каже він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними або друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

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Війна Росії проти України