Вісім "Шахедів" вдарили по Сумах, з'явилися кадри наслідків

Обстріл України 6 квітня

З вечора 5 квітня російські окупанти випустили по Україну дрони. Ворожі безпілотники вдарили по Миколаєву. У місті пошкоджені будинки, також сталася пожежа на газовій мережі. Станом на ранок внаслідок атаки постраждали четверо осіб.

Крім того, вночі Росія випустила по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски "Калібрів" з моря та балістики.

Ворог атакував Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки у трьох районах столиці виникли пожежі і сталися руйнування. Зокрема, в Оболонському районі частково зруйновано офісний центр. Відомо про трьох постраждалих.

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