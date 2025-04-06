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Вісім "Шахедів" вдарили по Сумах, з'явилися кадри наслідків

Суми, Неділя 06 квітня 2025 08:57
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Вісім "Шахедів" вдарили по Сумах, з'явилися кадри наслідків Фото: армія РФ вдарила по Сумах дронами (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 6 квітня атакувала Суми дронами. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначає місцева влада, було влучання восьми "Шахедів" по цивільній інфраструктурі міста Суми. Внаслідок атаки ворога пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.

Фото: росіяни атакували Суми дронами (t.me/Sumy_news_ODA)

За попередніми даними, травмованих та жертв внаслідок атаки ворога немає.

Станом на ранок наслідки російської атаки ліквідовують аварійно-рятувальні служби.

Варто додати, що на тлі комбінованої атаки РФ на Україну влада міста Конотоп Сумської області закликала жителів зробити запаси води і зарядити гаджети. Мер міста попереджав про загрозу.

Обстріл України 6 квітня

З вечора 5 квітня російські окупанти випустили по Україну дрони. Ворожі безпілотники вдарили по Миколаєву. У місті пошкоджені будинки, також сталася пожежа на газовій мережі. Станом на ранок внаслідок атаки постраждали четверо осіб.

Крім того, вночі Росія випустила по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски "Калібрів" з моря та балістики.

Ворог атакував Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки у трьох районах столиці виникли пожежі і сталися руйнування. Зокрема, в Оболонському районі частково зруйновано офісний центр. Відомо про трьох постраждалих.

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