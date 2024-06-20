Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Тандира, який скоїв смертельну ДТП

Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Олексія Тандира. ВРП залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.
Як зазначається, сьогодні, 20 червня, на засіданні Вища рада правосуддя розглянули скаргу судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира і його адвоката Олега Юрченка.
ВРП вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати. Суддю Тандира притягнуть до дисциплінарної відповідальності та застосують до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади.
Рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому статтею 52 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".
Нагадаємо, 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв смертельну ДТП на блокпосту у Києві. Суддя збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка, військовий загинув.
Як з'ясувалося, суддя Тандир у момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через смертельну ДТП Вища рада правосуддя відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.
Наразі Олексій Тандир перебуває у СІЗО. У травні йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Він пробуде під арештом щонайменше до 21 липня 2024 року.
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