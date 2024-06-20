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Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Тандира, який скоїв смертельну ДТП

Фото: Олексій Тандир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Олексія Тандира. ВРП залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

Як зазначається, сьогодні, 20 червня, на засіданні Вища рада правосуддя розглянули скаргу судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира і його адвоката Олега Юрченка.

ВРП вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати. Суддю Тандира притягнуть до дисциплінарної відповідальності та застосують до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому статтею 52 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

 

Справа судді Тандира

Нагадаємо, 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв смертельну ДТП на блокпосту у Києві. Суддя збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка, військовий загинув.

Як з'ясувалося, суддя Тандир у момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через смертельну ДТП Вища рада правосуддя відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

Наразі Олексій Тандир перебуває у СІЗО. У травні йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Він пробуде під арештом щонайменше до 21 липня 2024 року.

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КиївДТПСуд