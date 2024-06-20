Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Тандира, який скоїв смертельну ДТП

Як зазначається, сьогодні, 20 червня, на засіданні Вища рада правосуддя розглянули скаргу судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира і його адвоката Олега Юрченка.

ВРП вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати. Суддю Тандира притягнуть до дисциплінарної відповідальності та застосують до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому статтею 52 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".