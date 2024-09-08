Вирок Трампу за виплату грошей порнозірці відкладено до закінчення виборів

Що цьому передувало

30 травня 2024 року Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення у рамках першого в історії кримінального процесу проти колишнього чи чинного президента США.

Його звинуватили у фальсифікації ділових документів для приховання виплати 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс, яку здійснив його адвокат перед виборами 2016 року. Виплата була пов'язана з мовчанням про ймовірний сексуальний контакт, який, за словами Деніелс, стався десять років тому.

Винесення вироку Трампу щодо цієї справи було призначено на 18 вересня. Однак у серпні його адвокати звернулися до судді Хуана Мерчана з проханням відкласти вирок на період після виборів, аргументуючи це можливим втручанням у виборчий процес.

Крім того, Reuters нагадало, що окружний прокурор Манхеттена Елвін Бреґґ, який висунув звинувачення проти Трампа, є представником Демократичної партії.

Дебати Трампа та Гарріс

Нагадаємо, що вже у вівторок, 10 вересня, відбудуться дебати між Дональдом Трампом та його опонентом від Демократичної партії Камалою Гарріс. Нещодавно стало відомо, що телеканал ABC затвердив остаточні правила протистояння.

Також ми писали, що союзники Трампа побоюються, що він може провалити дебати.

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