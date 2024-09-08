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Вирок Трампу за виплату грошей порнозірці відкладено до закінчення виборів

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Суддя Нью-Йорка відклав вирок кандидату в президенти США від республіканців Дональду Трампу до закінчення виборів. Мова йде про справу щодо хабаря порнозірці за мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у п'ятницю 6 вересня суддя Хуан Мерчан в опублікованому документі написав, що хоче уникнути необґрунтованого сприйняття політичних мотивів. Тому він планує ухвалити вирок Трампу не 18 вересня, а 26 листопада після виборів президента США. У той же час, за умови, якщо до цього моменту справу не буде припинено.

"Винесення вироку буде відкладено, щоб уникнути будь-якого враження, що судовий розгляд було порушено або прагне вплинути на президентські вибори, що наближаються, в яких обвинуваченим є кандидат. Суд є справедливою, неупередженою і аполітичною установою", - зазначив суддя.

Що цьому передувало

30 травня 2024 року Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення у рамках першого в історії кримінального процесу проти колишнього чи чинного президента США.

Його звинуватили у фальсифікації ділових документів для приховання виплати 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс, яку здійснив його адвокат перед виборами 2016 року. Виплата була пов'язана з мовчанням про ймовірний сексуальний контакт, який, за словами Деніелс, стався десять років тому.

Винесення вироку Трампу щодо цієї справи було призначено на 18 вересня. Однак у серпні його адвокати звернулися до судді Хуана Мерчана з проханням відкласти вирок на період після виборів, аргументуючи це можливим втручанням у виборчий процес.

Крім того, Reuters нагадало, що окружний прокурор Манхеттена Елвін Бреґґ, який висунув звинувачення проти Трампа, є представником Демократичної партії.

Дебати Трампа та Гарріс

Нагадаємо, що вже у вівторок, 10 вересня, відбудуться дебати між Дональдом Трампом та його опонентом від Демократичної партії Камалою Гарріс. Нещодавно стало відомо, що телеканал ABC затвердив остаточні правила протистояння.

Також ми писали, що союзники Трампа побоюються, що він може провалити дебати.

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