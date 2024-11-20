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Вирок Трампу у справі про гроші порноакторці за мовчання можуть перенести, - Axios

Середа 20 листопада 2024 02:31
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Вирок Трампу у справі про гроші порноакторці за мовчання можуть перенести, - Axios Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прокурори Нью-Йорка готові відкласти винесення вироку Дональду Трампу у справі про гроші за мовчання порноакторки. Навіть за умови, що доведеться чекати на 2029 рік, коли закінчиться другий президентський термін республіканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Ця заява є останньою спробою прокурорів продовжити розслідування справи проти Трампа після того, як суддя Хуан Мерчан переніс і призначив винесення вироку у цій справі на 26 листопада.

Тим часом адвокати республіканця закликали Мерчана припинити справу "щоб сприяти впорядкованому переходу виконавчої влади".

Якщо суддя відхилить справу, то це буде величезна перемога Трампа - тобто першого президента, який уникнув потенційного ув'язнення, забезпечивши собі другий президентський термін. Axios додало, що Трампу були пред'явлені звинувачення і в трьох інших справах, всі з яких були заморожені або "підірвані" протягом декількох місяців.

У своїй заяві прокурори Нью-Йорка визнали, що "необхідно розглянути" питання щодо припинення справи до закінчення другого терміну Трампа. Також вони заявили, що "пам'ятають про вимоги та зобов'язання президентства" і знають, що повернення республіканця до Білого дому ставить "безпрецедентні правові питання".

Водночас, вони наголосили, що виступають проти спроб повністю закрити справу, до чого Мерчана закликала команда юристів Трампа.

У вівторок прессекретар республіканця Стівен Чунг заявив, що "беззаконну справу тепер зупинено". Він привітав "повну та остаточну перемогу Трампа". Однак, як пише Axios, рішення про подальші дії у цій справі поки що не прийняті.

Видання зазначає, що перемога Трампа на президентських виборах 2024 року, а також рішення Верховного суду влітку про те, що президенти мають імунітет за "офіційні дії" при владі - перевернули майбутнє кримінальних справ проти нього.

Зокрема, у травні Трамп був визнаний винним за 34 пунктами в Нью-Йорку за фальсифікацію ділових документів у зв'язку з виплатою грошей за мовчання порнозірки Стормі Деніелс, у 2016 році, через ймовірний сексуальний контакт. Проте Трамп заперечує усі правопорушення.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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