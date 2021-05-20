Вирастюк признан избранным нардепом, а ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных туристов: новости за 19 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную раду представления на назначения трех министров, Центральная избирательная комиссия признала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным нардепом, Евросоюз одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов. Подробнее о том, что произошло в среду, 19 мая, - в материале РБК-Украина.

Шмыгаль внес в Раду представления на назначение трех министров

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную раду представления на назначения трех министров. Так, Алексея Любченко предлагается назначать на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

В свою очередь Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев за летний период, если станет министром.

ЦИК составил новый протокол по выборам на 87 округе и признал Вирастюка избранным нардепом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины составила новый протокол по выборам народного депутата на 87 округе в Ивано-Франковской области. Согласно установленным результатам, победителем остается кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

На заседании ЦИК составил новый протокол по результатам выборов. После признания недействительным голосования на шести участках голоса за кандидатов несколько изменились.

Кабмин отказался от регулирования цен на газ и окончательно отменил ПСО

Кабинет министров не будет продлевать действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Постановление правительства действует только до 20 мая 2021 года.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

Чаус записал очередное видеообращение и готов предоставить материалы о своих "похитителях"

Украинский судья Николай Чаус записал очередное видеообращение. В нем он заявил о готовности передать "своим друзьям" материалы о "похищении", которое произошло в 2016 году.

По словам Чауса, он готов появиться в Украине и со своими адвокатами "дать ответы на все вопросы".

Официально. Евросоюз одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов

Страны-члены Европейского союза официально одобрили открыть границы для туристов из третьих стран, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Также в ЕС расширят список стран, к которым не будут применяться жесткие правила при пересечении границы.

Также в ЕС согласовали новые критерии определения стран, к которым не будут применяться жесткие ограничения при пересечении границы.

Израиль подвергся удару с территории Ливана и открыл ответный огонь

На фоне антитеррористической операции Израиля северные районы страны подверглись ракетному удару с территории Ливана. Ракеты не нанесли ущерба, но израильская сторона открыла ответный огонь из артиллерии.

Сообщается, что с территории Ливана было выпущено четыре ракеты, сирены звучали в Хайфе и ее окрестностях. По данным военных, одну ракету перехватила система "Железный купол", одна упала в поле и еще две - в Средиземном море у побережья Израиля. В ответ артиллерийские силы Армии обороны Израиля атакуют ряд целей на территории Ливана.

Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021: конкурентов только трое

Украинская группа Go_A после выступления в первом полуфинале 18 мая резко взлетела в рейтинге официального букмекерского сайта. Теперь мы на четвертом месте (были на восьмом), но тройка лидеров не изменилась. Кто наши главные конкуренты на пути к победе - читайте в материале Styler.

Пропагандистка Скабеева опозорилась новым фейком про Украину: "на Донбасс идет ЛГБТ-колонна"

Топ-пропагандистка РФ Ольга Скабеева изрекла новый фейк об Украине – она заявила, что Владимир Зеленский по совету американцев решил провести ЛГБТ-парад на Донбассе.

По словам пропагандистки Путина, президенту Украины эта идея пришла с подачи американского коллеги Джо Байдена. "На Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов", - такое заявление с абсолютно серьезным выражением лица сделала Скабеева в эфире центрального канала "Россия 1".

До конца мая 30-градусной жары не будет: прогноз Укргидрометцентра

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться, сообщают синоптики.

Согласно прогнозам, до конца месяца ожидается умеренная температура.