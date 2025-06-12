Випустив 8 куль: СБУ викрила окупанта, який розстріляв людей на Харківщині

Полонений російський військовий постане перед українським судом за розстріл двох мирних жителів в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Служби безпеки України.

Служба безпеки зібрала докази на російського окупанта, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів Харківської області, а згодом потрапив у полон до Сил оборони.

Тоді українські захисники взяли фігуранта в полон як вцілілого під час боїв на Куп’янському напрямку.

Що відомо про злочин

Мова йде про 21-річного громадянина РФ Артема Кулікова, який раніше відбував покарання за розбій та крадіжки. Міноборони РФ мобілізувало його безпосередньо з російської тюрми до 23-ї мотострілецької бригади.

За даними слідства, зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, окупанти розпочали "зачистку" населеного пункту.

У той день Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Як встановило розслідування, окупанти намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ. Однак, не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця.

Встановлено, що окупант випустив у них 8 куль, що призвело до загибелі потерпілих на місці розстрілу.

Крім цього, під час допиту полоненого було з’ясовано, що військове командування РФ регулярно віддає накази підлеглим вбивати цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.