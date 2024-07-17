Випустили 11 куль. Офіцери РФ вбили командира роти за опір (перехоплення)

Нагадаємо, минулого місяця співробітники ГУР перехопили розмову в якій жителі Бєлгородської області почали скаржитись на постійні обстріли після того, як ЗСУ отримали дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

Нагадаємо також про випадок, що стався нещодавно. Російські ЗМІ повідомили, що російський військовий застрелив двох товаришів по службі та втік із частини, що була розташована на кордоні з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.