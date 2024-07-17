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Випустили 11 куль. Офіцери РФ вбили командира роти за опір (перехоплення)

Україна, Середа 17 липня 2024 18:52
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Випустили 11 куль. Офіцери РФ вбили командира роти за опір (перехоплення) Фото: офіцери РФ вбили командира роти (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Під час розмови з батьком військовослужбовець Російської Федерації розповів про російського командира, якого вбили свої ж офіцери за розбіжність в поглядах та непокору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО.

За словами військового РФ даний командир беріг свій особовий склад і хвилювався за хлопців, через що в нього й виникли непорозуміння з офіцерами РФ, які просто застрелили його.

"Командира вбили. Хороший був командир. Жалів всіх. 11 кульових поранень", - пояснив російський військовий.

Нагадаємо, минулого місяця співробітники ГУР перехопили розмову в якій жителі Бєлгородської області почали скаржитись на постійні обстріли після того, як ЗСУ отримали дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

Нагадаємо також про випадок, що стався нещодавно. Російські ЗМІ повідомили, що російський військовий застрелив двох товаришів по службі та втік із частини, що була розташована на кордоні з Україною.

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