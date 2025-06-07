Виплати за поранення чи смерть військових: як швидко оформити допомогу

Військовослужбовці, які отримали поранення або втратили працездатність через службу, можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу. Для її швидкого оформлення потрібно правильно подати пакет документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Управління забезпечення виплати одноразової грошової допомоги полковник Сергій Саєнко

Саєнко розповів, що для отримання виплати військовослужбовець має звернутися з рапортом до командира своєї військової частини й додати документи:

копію довідки МСЕК чи рішення ЕКОПФО із зазначенням причин інвалідності чи причини втрати працездатності;

копію постанови ВЛК щодо встановлення причини поранення;

копію довідки про обставини поранення;

копії паспорта, ІПН та згода на обробку персональних даних.

Водночас, за даними начальника Управління забезпечення виплати одноразової грошової допомоги, якщо особа вже не перебуває на службі, то звертатися потрібно до ТЦК та СП за місцем реєстрації.

За словами Саєнка, надається 90 днів для розгляду та оформлення документів. І як правило, цього часу вистачає якщо немає ніяких проблем з документами.

Полковник наголосив, що саме помилки в оформленні документів є головною причиною затримок із виплатами.

"Наприклад, заключення експертної команди, які у нас діють з 1 січня, не відповідають заключенню ВЛК і довідці командира військової частини про обставини отриманої травми, поранення. Або, наприклад, експертна команда може пов’язати поранення чи травму із проходженням служби, а за висновком ВЛК, яка базується на довідці командира військової частини, ця травма пов’язана із захистом Батьківщини", - зазначив він.

Саєнко пояснив, що, коли щось заповнено невірно, то всі ці документи потрібно допрацьовувати, тому їх повертають і це займає додатковий час