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Виплати в Ірландії скоротять не всім новоприбулим біженцям: умови

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Скорочені виплати для новоприбулих українських біженців у Ірландії будуть запроваджені на початку лютого. Але стосуватимуться вони лише періоду проживання у житлі від держави.

Про це заявила міністр соціального захисту Хізер Хамфріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irish Independent.

В Ірландії схвалили нові правила перебування українських біженців, які стосуватимуться лише новоприбулих людей. Зокрема, термін проживання у безкоштовному житлі від держави обмежуватиметься 90 днями, а щотижневі виплати втікачам від війни скоротять до 38,80 євро з 220 євро.

За словами міністра, українські біженці отримуватимуть зменшені виплати, лише поки вони проживатимуть у державному житлі. Українці отримуватимуть вищу соціальну допомогу, коли будуть жити самостійно поза державним житлом.

Спеціальні центри прибуття для українців прийматимуть лише новоприбулих, повідомила Хізер Хамфріс Комітету соціального захисту. Деякі з цих нових центрів будуть побудовані по всій країні. Біженців розміщуватимуть там упродовж 90 днів.

"Тож той факт, що вони перебувають у визначеному центрі розміщення, дає їм право на оплату", – зазначила міністр.

Ірландські політики зазначають, що відтепер буде велика різниця між тими, хто йде до центру розміщення, і тими, хто знаходить житло самостійно. Знижені виплати також будуть стимулом шукати власне житло.

Водночас власники житла, які приймають українських біженців, отримуватимуть від держави 800 євро на місяць.

Ірландія прийняла вже понад 110 тисяч біженців із України, через що у країні посилився дефіцит житла. Очікується, що скорочення виплат має знизити привабливість країни для нових людей. 

Нагадаємо, ми писали, скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям. З початку війни на виплати українцям пішло понад 750 млн євро.

Також ми повідомляли, що українських біженців не повертатимуть додому з Ірландії, доки не закінчиться війна. Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар.

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