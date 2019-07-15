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Виновником смертельного ДТП в Полтавской области оказался глава "Слуги народа" в регионе

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 01:20
Виновником смертельного ДТП в Полтавской области оказался глава "Слуги народа" в регионе
Фото: ДТП в Полтавской обл. (npu.gov.ua)

Алексей Сердюков сам признался в том, что совершил аварию

Аварию в Полтавской области, вследствие которой погибла женщина, устроил Алексей Сердюков, который является предпринимателем, а также главой региональной организации партии "Слуга народа". Как передает РБК-Украина, о своей вине в совершившимся сам Сердюков написал на своей странице в Facebook.

Авария произошла еще в субботу, 13 июля, однако и полиция, и Сердюков сообщили об этом на следующий день. 

"Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал Сердюков.

По данным полиции, ДТП произошло в результате выезда автомобиля Toyota Corolla на встречную полосу, где он столкнулся с "ВАЗ-21099". В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка Toyota, а также 3 человека, которые находились в "ВАЗе". Все пострадавшие были госпитализированы. Автомобиль ВАЗ сгорел на месте.

"К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099", - отметили в полиции области.

Как написал сам Сердюков, у него перелом таза, а его пассажирка в тяжелом состоянии.

По информации портала "Полтавщина", в автомобиле Toyota Corolla находилась Елена Пашетних (Кузина), экс-журналистка "Громадського", которая также вела видеопроекты для разных организаций. Алексей Сердюков, по информации местных СМИ, занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Дмитрия Налетова.

Сердюков выразил соболезнования пострадавшим и пообещал взять на себя все затраты, связанные с их лечением.

 

Диканський район, перед поворотом на Сорочин Яр. ДТП. Зіткнулись два легковики: Тойота та ВАЗ-21099. Тойота загорілася. Потушили. Попередньо, четверо травмованих. На місці працює поліція.

Опубліковано Підслухано в Полтаві Субота, 13 липня 2019 р.

Напомним, в воскресенье в Запорожской области произошла авария с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Авария произошла в момент, когда кортеж пошел на обгон колонны автобусов с детьми, ехавших на отдых.

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