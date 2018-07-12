Виновник ДТП с шестью жертвами вышел по амнистии

2 мая 2008 года он насмерть сбил четверых взрослых и двоих детей

Житель Харькова Андрей Полтавец, досрочно освобожденный от отбытия наказания за смертельное ДТП с шестью жертвами, который потом получил второй срок за езду в нетрезвом состоянии, вышел на свободу по амнистии. Об этом сообщила заведующая сектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Ольга Кузнецова, передает "Укринформ".

"Андрей Полтавец, который отбывал наказание в Хролевском исправительном центре №140 с 10 мая 2018 года, освобожден по амнистии 8 июня 2018 года", - отметила она.

По словам Кузнецовой, сведений о том, где Полтавец находился ранее, у нее нет.

Напомним, 2 мая 2008 года автомобиль Mitsubishi насмерть сбил четверых взрослых и двоих детей.

27 августа 2008 года в Ленинском районном суде прошло последнее слушание по делу об аварии на трамвайной остановке на Полтавском Пути. Андрей Полтавец, который в Харькове сбил насмерть 6 человек, был осужден до 10 лет с компенсацией морального и материального ущерба семьям погибших и единственной женщине, которая выжила в аварии.