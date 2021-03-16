В Винницкой и Закарпатской областях обнаружили "британский" штамм коронавируса

Вирусологическая лаборатория клиники "Шарите" подтвердила, что в Украине циркулирует "британский" штамм коронавирус. В частности, этот вариант вируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях.

Как сообщается, ЦОЗ получил результаты секвенирования последних 152 образцов с 200, отправленных на исследование в Германию. После этого стало известно, что на территории Винницкой (четыре образца) и Закарпатской (два образца) областей есть мутировавшие штаммы коронавируса, которые имеют британское происхождение.

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов. Они походят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Отмечается, что циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение, пока не обнаружено.