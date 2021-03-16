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В Винницкой и Закарпатской областях обнаружили "британский" штамм коронавируса

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 12:57
В Винницкой и Закарпатской областях обнаружили "британский" штамм коронавируса Фото: коронавирус (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Вирусологическая лаборатория клиники "Шарите" подтвердила, что в Украине циркулирует "британский" штамм коронавирус. В частности, этот вариант вируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщается, ЦОЗ получил результаты секвенирования последних 152 образцов с 200, отправленных на исследование в Германию. После этого стало известно, что на территории Винницкой (четыре образца) и Закарпатской (два образца) областей есть мутировавшие штаммы коронавируса, которые имеют британское происхождение.

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов. Они походят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Отмечается, что циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение, пока не обнаружено.

Напомним, что "британский" штамм коронавируса в Украине впервые официально подтвердили 4 марта.

Кроме того, сообщалось, что "британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет. Именно поэтому акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно делать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.

Также РБК-Украина писало, что новые штаммы коронавируса втрое заразнее и поражают не только легкие.

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