В Винницкой области зафиксировали более 400 случаев коронавируса

Сегодня, 29 апреля, у Винницкой области зарегистрировано 412 случаев коронавируса, из них выздоровели 101 человек. Об этом сообщает пресс-служба Областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в области коронавирус подтвердили на 24 административных территориях, а именно: в городе Винница - 184, в Калиновском районе - 72, в Винницком районе - 22, в Тростянецком районе - 16, в Гайсинском и Погребищенском районах - по 13, в Барском и Немировском районах - по 10, в Козятинском районе - 9, в Жмеринском районе - 8, в Литинском районе - 7, в Томашпольском районе - 6, в Липовецком, Муровано-Куриловецком, Тульчинском, Хмельницком, Ямпольском районах - по 5, в Крыжопольском, Оратовском, Тывровском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком, Могилев-Подольском районах - по 2, и в городе Ладыжин - 1 случай.

Как отмечается, в Винницкой области исследовано 7 373 образца материалов.

Напомним, в Украине на сегодня зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течение последних суток.