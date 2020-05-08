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В Винницкой области за сутки коронавирус обнаружили у 29 человек

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 15:05
В Винницкой области за сутки коронавирус обнаружили у 29 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зарегистрировано 514 случаев коронавируса

В Винницкой области коронавирус подтвердили у 29 человек за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

Как сообщается, в лабораториях ОЛЦ исследовано 1 тыс. 24 образцы материалов. Всего в области зарегистрировано 514 случаев коронавирусной инфекции, из них у 35 детей. Также от инфекции выздоровели 278 человек.

Так, коронавирус был зафиксирован на 24 административных территориях: в г. Винница - 260, в Калиновском районе - 72, в Винницком районе - 35, в Тростянецком районе - 16, в Гайсинском и Погребищенском районах - по 13, в Литинском районе - 11, в Барском, Жмеринском, Немировском, Томашпольском районах - по 10.

Также зафиксировано в Козятинском районе - 9, в Липовецком, Муровано-Куриловецком, Тульчинском, Хмельницком, Ямпольском районах - по 5, в Оратовском районе - 4, в Крыжопольском, Могилев-Подольском, Тывровском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком районе - 2, в г. Ладыжин и Бершадском районе - 1 случай.

Напомним, в Винницкой области возросло количество медицинских работников больных коронавирусом. В области каждый третий инфицированный коронавирусом - это медик.

Теги Новости Украины Винницкая областьКоронавирус
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