В Винницкой области в результате ДТП пострадали 6 человек

Фото: полиция (npu.gov.ua)

Автомобиль столкнулся с деревом

В Винницкой области в результате автомобильной аварии пострадали 6 человек. Автомобиль Ford Explorer врезался в дерево на автодороге М-12.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, сегодня около 4 часов утра вблизи села Петрик автомобиль Ford Explorer съехал в кювет и столкнулся с деревом. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением.

В результате столкновения пострадали водитель и пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 51 лет. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы. Водитель был трезвым.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Напомним, вчера на трассе Киев-Одесса произошла тройная ДТП, жертвами которой стали 4 человека, еще столько же пострадали.

Кроме того, 17 мая в Киевской области легковой автомобиль врезался в дерево, в результате чего 3 человека погибли и несколько пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на перекрестке произошло столкновение патрульного автомобиля Outlander и машины такси.

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Автор: Дмитрий Левицкий