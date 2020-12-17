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В Винницкой области произошло тройное ДТП, есть погибший и пострадавшие

Автор: Андрей Козловский

В селе Писаревка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием внедорожника, легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали двое водителей и погиб пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, водитель автомобиля Skoda столкнулся с внедорожником Audi Q7, что находился впереди. От удара водителя второго авто выбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком DAF.

В результате аварии травмировались водители обеих иномарок и пассажир Audi Q7. По дороге в больницу в карете скорой медицинской помощи 46-летний пассажир внедорожника скончался.

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Водители иномарок с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). На месте аварии работают следователи.

Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov)

Напомним, ранее в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и грузовика. Тогда погибли два человека.

Кроме того, накануне в Запорожской области произошло ДТП, в результате которой погиб пятилетний ребенок и еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

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