В Винницкой области автобус попал в смертельное ДТП

В Винницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли 4 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

Авария произошла около в 16: 50 в селе Кунка, Гайсинского района. Легковой автомобиль во время движения столкнулся с пассажирским автобусом "Запорожье-Прага", который перевозил 11 пассажиров.

В результате аварии погибли 3 человека, которые находились в автомобиле. Одного тяжело раненного доставили в больницу, однако он скончался.

"Для деблокации тел привлечено 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС", - пишет пресс-служба ГСЧС.