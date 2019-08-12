В Винницкой области произошло массовое отравление людей

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У пострадавших острый гастроэнтероколит

В селе Должок (Винницкая область) отравились 11 человек, из них трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У пострадавших острый гастроэнтероколит.

"В течение 10 - 11 августа в Ямпольскую центральную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в селе Зарубинцы Житомирской области отравились 12 человек, среди которых двое детей. У них было пищевое отравление.

Кроме того, во Львовской области с отравлением были госпитализированы 9 человек. Потерпевшие 4 августа питались на поминках в с. Шумьяч Турковского района - употребляли блюда домашнего приготовления.

Напомним, в конце июля в ресторане "Княжий двор" в селе Сокольники возле Львова отравились 8 человек. Так, отравились люди, которые праздновали в заведении день рождения и крестины.

Как писало РБК-Украина, впоследствии медики установили причину массового отравления людей в селе Сокольники (Львовская область), которое произошло 31 июля. Так, у больных, которых госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, медики обнаружили сальмонеллез.