В Винницкой области произошло ДТП, есть пострадавшие

В субботу, 25 января, вблизи села Ксаверовка в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, вечером субботы в Винницком районе столкнулись легковые автомобили Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Сотрудники спасательной службы обеспечили разрезание отдельных элементов автомобилей и отъединения питания.

Отмечается, что в результате автомобильного происшествия 3 человека получили травмы различной тяжести. Всех пострадавших госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Броварском проспекте произошла смертельная автомобильная авария. В результате столкновения автомобилей Renault и Kia Sportage погибла женщина. Еще трех человек из KIA госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Также РБК-Украина писало, что в Белой Церкви вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.