В Винницкой области профинансируют пять проектов "Большого строительства". Соответствующее решение приняла региональная комиссия при Винницкой облгосадминистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкую ОГА .

Пять проектов дополнительно профинансируют за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на 22,19 млн грн.

В частности, скорректирована проектно-сметная документация пяти проектов для завершения в 2021 году.

На завершение работ по реконструкции детского сада в Браилове Жмеринского района финансирование будет увеличено на 3,79 млн грн - до 13,788 млн грн.

Финансирование реконструкции садика в г. Гайсин вырастет на 7,85 млн грн - до 12,846 млн грн.

На завершение реконструкции первой очереди садика в пгт. Сутиски дополнительно направят из ГФРР 7,21 млн. После ввода в эксплуатацию первой очереди объект будет передан громаде.

Возрастет и финансирование реконструкции химиотерапевтического корпуса Подольского регионального центра онкологии в г. Виннице - на 2,75 млн грн, до 16,486 млн гривень. В 2021 году на выполнение работ предусмотрены 13,736 млн грн средств ГФРР и 1,526 млн грн из областного бюджета; также профинансировано более 2 млн грн за счет собственных средств учреждения.

Финансирование реконструкции элементов благоустройства части территории памятника градостроительства и архитектуры государственного значения "Дворец" в г. Тульчин будет увеличено на 600 тыс. грн. Эти средства выделяются по просьбе Тульчинского городского совета, поскольку в проект были внесены изменения, в частности, учтено продолжение реконструкции ограждения дворца. Ранее общая проектная стоимость реконструкции составляла 37,163 млн грн.