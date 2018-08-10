В Винницкой области полицейский застрелил правонарушителя

Мужчина с ножом бросился на правоохранителя

Работник сектора реагирования патрульной полиции во время нападения вооруженного мужчины застрелил правонарушителя в Ильинецком районе Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, инцидент произошел 9 августа. Во время нападения вооруженного правонарушителя полицейский применил огнестрельное оружие. От полученного ранения правонарушитель погиб на месте происшествия.

"Около 21:00 в Иллинецкое отделение полиции поступило сообщение от семейного врача о том, что он просить вмешательства полицейских во время оказания медицинской помощи мужчине, который имеет проблемы с психическим здоровьем", - говорится в сообщении.

В частности, медик сообщил, что мужчина вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам. Когда на место вызова прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, врачи и местные жители сообщили, что мужчина с ножом в руках побежал в неизвестном направлении, при этом он угрожал кого-то убить.

"Обнаружили полицейские вооруженного правонарушителя у местного пруда. Он вел себя неадекватно, чтобы его успокоить и изъять оружие, начали с ним переговоры", - отметили в полиции.

Однако мужчина не реагировал на требования полиции и предупреждения о применении оружия и бросился с ножом на одного из стражей порядка, после чего полицейский применил оружие.

"В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте происшествия. По словам местных жителей, у мужчины ранее неоднократно проявлялись приступы агрессии, во время которых он угрожал местным жителям физической расправой", - добавили в пресс-службе.

По этим фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в июле в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда полицейские стреляли в вооруженного ножом мужчину, который пытался взять в заложники прохожих.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году во Франции полицейский застрелил трех человек, еще троих ранил и покончил с собой в муниципалитете Сарсель (департамент Валь-д'Уаз).