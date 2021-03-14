UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Винницкой области мужчина устроил стрельбу на дне рождения и обесточил поселок

Автор: РБК-Украина

В Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередачи и обесточен почти целый поселок.

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о стрельбе в поселке Томашполь Тульчинского района. Инцидент произошел возле местного кафе, мужчина сделал около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель, что привело к обесточиванию большей части населенного пункта.

С места происшествия хулиган скрылся на автомобиле "Порше Кайен". Полиция задержала его в ходе спецоперации с привлечением КОРДа в Винницком районе.

По предварительной информации, он был на праздновании дня рождения, возмутился отсутствием фейерверков, взял из автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Львовом пьяный водитель пытался скрыться от полиции, устроил гонки "с препятствиями" и открыл огонь из ружья.

А в Одессе в ходе конфликта между двумя компаниями молодых людей устроили стрельбу, в результате чего было трое раненых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Винницкая областьавтоматСтрельба
Читайте также
В Киеве возле одного из университетов неизвестные обстреляли автомобили
Прогноз погоды