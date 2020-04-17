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В Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 15:16
В Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области коронавирус также зафиксировали у 19 детей, из которых 10 являются жителями города Винница

В настоящее время в Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения України.

Как сообщается, в Винницкой области 20 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из которых 19 человек являются жителями города Винница и еще один из Жмеринского района. В целом в области лабораторно подтверждено 296 случаев заражения COVID-19.

Как отмечается, из общего количества больных в области, коронавирус зафиксировали у 19 детей, из которых 10 являются жителями города Винница.

В общем коронавирус в Винницкой области зарегистрирован на 24 административных территориях, больше всего в Виннице - 126 и Калиновском районе - 57.

Напомним, коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4662 украинца, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.

Также Черновицкой области в среду, 15 апреля, официально подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусом.

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