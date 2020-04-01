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В Винницкой области на коронавирус будут проверять всех больных пневмонией

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 14:59
В Винницкой области на коронавирус будут проверять всех больных пневмонией
Фото: Владислав Скальский (vmr.gov.ua)

У Винницкого областного лабораторного центра Минздрава есть 1100 диагностических систем для исследования коронавируса

В Винницкой области всем больным пневмонией и лицам, которые контактировали с больными коронавирусом, будут делать ПРЛ-тесты. Об этом на брифинге заявил глава Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Владислав Скальский, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Винницкой ОГА сообщил, что для исследования биоматериалов на коронавирус сейчас у Винницкого областного лабораторного центра Минздрава есть 1100 диагностических систем с помощью которых исследуют материалы методом полимеразно-цепной реакции.

"Наша обновленная стратегия исследований по методу ПРЛ направлена на стопроцентные отработки всех, кто болен в области пневмонией, а также всех контактных лиц из выявленных случаев заболевания", - заявил глава ОГА.

Кроме того он отметил, что в Винницкой области лабораторно подтверждено 49 случаев СOVID-19. Так, 38 больных зафиксировано в Виннице, По два случая заболеваний подтверждено в Гайсинском, Крыжопольском и Жмеринском районах, по одному - в Черновицком, Хмельницком, Липовецком и Ильинецком районах и г. Ладыжин.

Напомним, в Виннице разработали и официально утвердили собственный протокол лечения коронавируса.

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