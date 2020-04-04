В Винницкой области коронавирус обнаружили у шестерых детей

На территории области зарегистрировано 148 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. Об сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский, передает РБК-Украина со посианням на сайт ОГА.

Руководитель региона отметил, что в 75 случаях диагноз лабораторно не подтвердился. Образцы от семи человек еще исследуются.

У 66 человек выявлен коронавирус, в том числе у шести детей (двое в г. Винница, один в с. Черновцы, и трое - в г. Гайсин).

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в г. Виннице - 47 человек, в Гайсинском районе - 8 человек, Винницком, Жмеринском, Крижопольськоиу и Хмельницком районах - по 2 случая, в г. Ладыжин, Липовецком и Черновицком районах - по 1 случаю.

По словам Скальского, среди тех граждан, у которых лабораторно подтвержден COVID-19, стационарно лечится 41 человек, амбулаторно - 25 человек.

Глава ОГА сообщил, что в настоящее время в лабораториях областного лабораторного Центра имеющиеся диагностические тест-системы для исследования материалов методом полимеразной цепной реакции на 3400 человек.

Напомним, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине вечером 4 апреля превысило 1200. Излечились от заболевания COVID-19 уже 25 пациентов. В Украине зафиксировано 32 смерти от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что вечером 4 апреля количество жертв коронавируса в мире превысило 60 тысяч.