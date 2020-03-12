В Винницкой области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В Козятине Винницкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который в начала марта прибыл в Украину из Германии. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что мужчина длительное время проживает в Баварии, откуда 1 марта прибыл в Украину. 9 марта он почувствовал ухудшение здоровья, однако обратился к врачам лишь 12 марта, после значительного ухудшения самочувствия.

На данный момент мужчина находится в местной больнице с подозрением на коронавирус. Планируется отправка его в винницкую инфекционную больницу. Результатов анализов пока нет. На данный момент отслеживаются пути контактов мужчины с другими людьми.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус. Украинец накануне вернулся из Польши. Медики уже отобрали образцы на исследование, ожидаются результаты.

Также сообщалось, что в Бердянском порту находится судно с гражданами, которые имеют признаки заражения коронавирусом. Осуществляется наблюдение за пассажирами судна.

Отметим, с 12 марта в Украине начал действовать карантин во всех областях из-за распространения коронавируса в мире. В частности, запрещено проведение мероприятий с участием более 200 человек, закрыты учебные заведения и отменены авиасообщения с некоторыми странами. При этом по состоянию на 12 марта в Украине официально подтвержден лишь один случай коронавируса.