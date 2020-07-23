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В Винницкой области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Автор: Андрей Козловский

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения"

Сегодня, 23 июля, в Литинском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека и еще четыре получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла около 5:30 утра вблизи села Лукашовка, когда легковой автомобиль OPEL Zafira столкнулся с грузовиком MAN. В первом авто находились 7 человек, из них четверо человек погибли.

Водители обоих транспортных средств и двое пассажиров легкового автомобиля получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они были госпитализированы каретой скорой медицинской помощи.

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Также известно, что после столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 21 июля, на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое водителей.

Кроме того, в Харькове произошло столкновение трех автомобилей на улице Шевченко, в результате чего пострадали 5 человек, среди которых 2 ребенка.

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