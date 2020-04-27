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В Винницкой области почти у 400 человек подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 15:36
В Винницкой области почти у 400 человек подтвердили коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области 67 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

В настоящее время в Винницкой области лабораторно подтверждено 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 27 детей. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в области коронавирус был подтвержден на 24 административных территориях, а именно: в г. Винница - 177, в Калиновском районе - 72, в Винницком районе - 21, в Тростянецком районе - 16, Гайсинском районе - 13, в Погребищенском районе - 12, в Барском районе - 10, в Козятинском и Немировском районах - по 9, в Жмеринском районе - 8, в Литинском районе - 6, в Липовецком, Муровано-Куриловецкий, Тульчинском, Хмельницком и Ямпольском районах - по 5, в Крыжопольском, Оратовском, Тывровском, Томашпольском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком, Могилев-Подольском районах - по 2 и в г. Ладыжин - 1 случай.

Как отмечается, в целом в Винницкой области выздоровели 67 лиц, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине насчитывается 9009 больных коронавирусом. За минувшие сутки получили подтверждение 392 случаи заражения. Также увеличилось количество умерших от COVID-19 и составляет 220 человек.

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