На Вінниччині чоловік прийшов за повісткою в ТЦК і напав на військового: що відомо

В другому відділі Гайсинського РТЦК та СП (селище Тростянець) стався інцидент. Під час планового обслуговування військовозобов'язаних один з них здійснив замах на вбивство.

25 листопада 2024 року відбулася подія, військовозобов'язаний з Гайсинського району, під час планового обслуговування на території військкомату, накинувся на сержанта з ножем, поранивши його в області правої ключиці. Причиною такого вчинку стала незадоволеність мобілізацією.

Військовозобов'язаний скоїв замах на вбивство на території Гайсинського РТЦК та СП

Чоловік пояснив свій вчинок гнівом щодо свого призову до армії, стверджуючи, що сержант нібито хотів відправити його на фронт.

Після інциденту сержант був терміново доставлений до реанімації з серйозними пошкодженнями артерії та сильною кровотечею. Його стан залишається важким, а 57-річний чоловік наразі знаходиться під арештом, як підозрюваний у замаху на вбивство.

"Він з 2022 року призваний на військову службу по мобілізації до військової частини А4712. Виконував бойові завдання, в липні 2023 року за станом здоров’я був переведений до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП. Чоловік має 75-річну матір, дружину та двох доньок", - зазначили в ТЦК та СП.