У Вінницькій області зафіксували випадок дирофіляріозу: що важливо знати про хворобу

Дирофіляріоз є паразитарним захворюванням, яке викликається гельмінтами роду Dirofilaria. Найчастіше хворобу реєструють як природно-осередковий гельмінтоз серед домашніх тварин, або ж у хижаків. У людей, своєю чергою, розвивається найчастіше саме підшкірний дирофіляріоз.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зауважили, що людина безпосередньо не заражається від собак та кішок. Втім, вона може інфікуватись внаслідок укусу зараженої комахи, частіше комара.

Інкубаційний період триває від 1 місяця до 2-х років. Водночас клініка визначається локалізацією гельмінта.

"Гельмінт D. Repens, який реєструється на території України, локалізується частіше в підшкірній клітковині, сполучній тканині різних ділянок тіла, кон’юнктиві та інших тканинах ока, статевих органах (калитка, яєчко), молочних залозах, рідше - в оболонках тканин та органів черевної порожнини людини", - пише обласний центр контролю й профілактики хвороб.

Лікування найчастіше оперативне. Якщо ж гельмінт розташувався в тканині ока - потребуються спеціальна апаратура та окуліст.

Профілактика: