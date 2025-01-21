У Вінницькій області зафіксували небезпечне вірусне захворювання: про що йдеться

Що відомо про африканську чуму свиней у Вінницькій області

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області повідомило, що згідно з результатами досліджень регіональної державної лабораторії, було підтверджено діагноз "африканська чума свиней".

Уточнюється, що захворювання виявили у трупах диких свиней.

Їх знайшли на території кварталу №56 ЛМГ Райагролісу Городківської ТГ у Тульчинському районі Вінницької області.

Наголошується, що Головне управлінням Держпродспоживслужби негайно вживає всіх необхідних заходів (відповідно до вимог Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства й зареєстрованої в Міністерстві юстиції).

Для того, щоб запобігти поширенню захворювання, громадянам і господарствам рекомендують:

дотримуватися ветеринарно-санітарних норм;

дотримуватися обмежувальних заходів.

"У разі виявлення підозрілих випадків необхідно негайно звертатися до місцевих ветеринарних органів", - підсумували у Держпродспоживслужбі.

Як розпізнати африканську чуму свиней

Раніше у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області розповіли, що африканська чума свиней (АЧС) - це заразне захворювання, деякі ознаки якого можуть розвиватися доволі швидко, але не завжди є специфічними для встановлення остаточного діагнозу.

Українцям пояснили, що це вірусне захворювання вражає домашніх та диких свиней (і не є небезпечним для людей).

В цілому вірус АЧС заражає клітини імунної системи та ініціює вироблення величезної кількості специфічних антитіл, не здатних до повної нейтралізації збудника.

Інкубаційний період може тривати від 3 до 15 діб. При гострому перебігу хвороби - 5-9 діб.

Це захворювання не лікується і достатньо легко передається від хворої до здорової тварини (цьому сприяє надзвичайна стійкість вірусу в навколишньому середовищі).

Хвороба характеризується здебільшого гострим перебігом і проявляється лихоманкою, крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, ураженнями внутрішніх органів та високою смертністю.

Характерними для хвороби є такі ознаки: