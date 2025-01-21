У Вінницькій області зафіксували небезпечне вірусне захворювання: про що йдеться

У Вінницькій області виявили африканську чуму свиней. У разі підозрілих випадків із тваринами громадян закликають негайно звертатися до місцевих ветеринарних органів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області.
Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області повідомило, що згідно з результатами досліджень регіональної державної лабораторії, було підтверджено діагноз "африканська чума свиней".
Уточнюється, що захворювання виявили у трупах диких свиней.
Їх знайшли на території кварталу №56 ЛМГ Райагролісу Городківської ТГ у Тульчинському районі Вінницької області.
Наголошується, що Головне управлінням Держпродспоживслужби негайно вживає всіх необхідних заходів (відповідно до вимог Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства й зареєстрованої в Міністерстві юстиції).
Для того, щоб запобігти поширенню захворювання, громадянам і господарствам рекомендують:
"У разі виявлення підозрілих випадків необхідно негайно звертатися до місцевих ветеринарних органів", - підсумували у Держпродспоживслужбі.
Раніше у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області розповіли, що африканська чума свиней (АЧС) - це заразне захворювання, деякі ознаки якого можуть розвиватися доволі швидко, але не завжди є специфічними для встановлення остаточного діагнозу.
Українцям пояснили, що це вірусне захворювання вражає домашніх та диких свиней (і не є небезпечним для людей).
В цілому вірус АЧС заражає клітини імунної системи та ініціює вироблення величезної кількості специфічних антитіл, не здатних до повної нейтралізації збудника.
Інкубаційний період може тривати від 3 до 15 діб. При гострому перебігу хвороби - 5-9 діб.
Це захворювання не лікується і достатньо легко передається від хворої до здорової тварини (цьому сприяє надзвичайна стійкість вірусу в навколишньому середовищі).
Хвороба характеризується здебільшого гострим перебігом і проявляється лихоманкою, крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, ураженнями внутрішніх органів та високою смертністю.
Характерними для хвороби є такі ознаки:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поблизу Антарктиди виявили новий смертельний вірус.
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