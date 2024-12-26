У Вінницькій області військовий ТЦК побив чоловіка, йому вручили підозру

У Вінницькій області військовослужбовець ТЦК і СП побив чоловіка. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, 23 грудня 52-річний солдат, перебуваючи на території одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області, під час словесної суперечки та штовханини завдав молодшому за віком чоловіку тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Прокуратура зазначає, що зараз потерпілий перебуває під наглядом лікарів, загрози для життя та здоров'я немає.

Військовому ТЦК оголосили підозру за фактом спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України). До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.