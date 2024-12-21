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У Вінницькій області сталася смертельна ДТП з вантажівкою: троє загинули

Фото: у Вінницькій області сталася смертельна ДТП (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталія Юрченко

Смертельна ДТП сталася у Вінницькій області в ніч на 21 грудня. Внаслідок аварії загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Аварія сталася у місті Гайсин. Зіткнули вантажний автомобіль "Вольво" та легковий автомобіль "Опель", в якому їхали семеро осіб. 

Як зазначають у ДСНС, у салоні легковика було заблоковано шестеро осіб. Ще один пасажир легковика внаслідок удару вилетів з автомобіля. Він загинув на місці.

Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Також із понівеченого "Опеля" вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

 

Фото: у Вінницькій області сталася смертельна ДТП (facebook.com/dsnsvin)

Смертельна ДТП під Львовом

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще троє отримали травми.

Пізніше з'ясувалося, що водій BMW зник із місця події, залишивши постраждалих. Його розшукали правоохоронці та затримали.

24-річному жителю Львівського району повідомили про підозру в порушенні правил безпеки в стані алкогольного сп'яніння, а 31-річному пасажиру авто оголосили підозру у ненаданні допомоги постраждалим.

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ДТПДСНСВінницька областьАварія