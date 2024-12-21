ua en ru
Сб, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Вінницькій області сталася смертельна ДТП з вантажівкою: троє загинули

Вінниця, Субота 21 грудня 2024 13:00
UA EN RU
У Вінницькій області сталася смертельна ДТП з вантажівкою: троє загинули Фото: у Вінницькій області сталася смертельна ДТП (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталія Юрченко

Смертельна ДТП сталася у Вінницькій області в ніч на 21 грудня. Внаслідок аварії загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Аварія сталася у місті Гайсин. Зіткнули вантажний автомобіль "Вольво" та легковий автомобіль "Опель", в якому їхали семеро осіб.

Як зазначають у ДСНС, у салоні легковика було заблоковано шестеро осіб. Ще один пасажир легковика внаслідок удару вилетів з автомобіля. Він загинув на місці.

Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Також із понівеченого "Опеля" вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

Фото: у Вінницькій області сталася смертельна ДТП (facebook.com/dsnsvin)

Смертельна ДТП під Львовом

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще троє отримали травми.

Пізніше з'ясувалося, що водій BMW зник із місця події, залишивши постраждалих. Його розшукали правоохоронці та затримали.

24-річному жителю Львівського району повідомили про підозру в порушенні правил безпеки в стані алкогольного сп'яніння, а 31-річному пасажиру авто оголосили підозру у ненаданні допомоги постраждалим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП ДСНС Вінницька область Аварія
NEWS
Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО
Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців