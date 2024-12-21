У Вінницькій області сталася смертельна ДТП з вантажівкою: троє загинули

Смертельна ДТП сталася у Вінницькій області в ніч на 21 грудня. Внаслідок аварії загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Аварія сталася у місті Гайсин. Зіткнули вантажний автомобіль "Вольво" та легковий автомобіль "Опель", в якому їхали семеро осіб.

Як зазначають у ДСНС, у салоні легковика було заблоковано шестеро осіб. Ще один пасажир легковика внаслідок удару вилетів з автомобіля. Він загинув на місці.

Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Також із понівеченого "Опеля" вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

Фото: у Вінницькій області сталася смертельна ДТП (facebook.com/dsnsvin)